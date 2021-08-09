Çin üretimi Tesla Model Y'ler Avrupa'ya ulaştı

Tesla, Çin'deki fabrikasında ürettiği Model Y crossover otomobillerini Avrupa pazarında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İlk teslimatlar kıtaya geldi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını Avrupa'ya getirdi.

Gelen haberlere göre Tesla, bu araçların Avrupalı müşterilere teslimatlarını önümüzdeki eylül ayında gerçekleştirecek.

ALMANYA FABRİKASI NEDENİYLE ÇİN'E YÖNELDİ

Bildiğiniz gibi Tesla'nın Almanya'da inşasına devam ettiği üretim fabrikası, şimdiye kadar birçok sorunla karşılaşmış ve üretime başlama tarihi yıl sonuna ertelenmişti.

Bu nedenle ABD'li şirket, Almanya'daki fabrika tamamlanana kadar Çin'de üretilen araçları getiriyor. Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında Model Y üretimi ise bu yılın başında başlamıştı.

2021'de Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil olmayı başaran Model Y, Almanya'daki fabrikanın açılmasıyla birlikte yeni nesil bataryalarla donatılacak ve daha iyi bir performans sunacak.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, yeni nesil bataryalar daha fazla enerji depolayabiliyor ve maliyeti neredeyse yarı yarıya düşürüyor.

Tesla söz konusu bataryalar sayesinde 2030 yılına kadar batarya üretimini 100 kat artırmayı hedefliyor.