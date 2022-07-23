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    Çin'de 430 bin kişi sürücüsüz taksiyle yolculuk yaptı

    Çin'de 430 bin kişi sürücüsüz taksiyle yolculuk yaptı

    Çin'de nisan ayından bu yana insansız araçlarla toplam 300 bin kilometre yol kat edildi ve 430 binden fazla yolcu bu hizmetten yararlandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 11:54
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    Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da testler devam ediyor.

    Toyota'nın da desteklediği Çin merkezli Pony.ai şirketi, Baidu ile birlikte geçtiğimiz nisan ayında Çin'in Pekin şehrinde sürücüsüz taksileri halkın kullanıma açmıştı.

    430 bin kişi faydalandı

    Nisan ayından bu yana, Pekin'de insansız araçlarla toplam 300 bin kilometre yol kat edildi ve 430 binden fazla yolcu bu hizmetten yararlandı.

    Kısa sürede başkentin birçok bölgesinde sürücüsüz taksilerin sayısının artması bekleniyor.

    Baidu ve Pony Ai, ‘robotaksi’ dedikleri sürücüsüz taksilerinin Pekin'de çalışması için gerekli ruhsatı almıştı. İzin şimdilik şehrin belirli bir bölgesi için geçerli, ancak kısa sürede kentin tamamını kapsaması bekleniyor.

    pony ai

    Çin'de birçok yerel girşim bu konuda rekabet ediyor. Son aylarda, Momenta ve SAIC, Guangzhou'da Nissan yapımı Weride robotaksi hizmetlerini deneme için resmi onay aldı.


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