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    Çin'de ağustos ayında yarım milyon elektrikli araç satıldı

    Çin'de ağustos ayında elektrikli araç satışları 500 bini aşarak yeni bir rekor kırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:52
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    Çin'de ağustos ayında yarım milyon elektrikli araç satıldı

    Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetler yeni benzinli otomobil satışlarının yasaklanması için son tarihleri belirlemeye başladı.

    Öte yandan Çin, elektrikli araçlara geçiş sürecinde farkı açmaya başladı. Ülkede elektrikle çalışan araçların aylık satışı, ilk kez 522 binle sembolik bir eşik olan yarım milyon birimi ağustos ayında geçmeyi başardı.

    Toplam satış 666 bin oldu

    Bu rakama ticari araçlar da katıldığında ağustos ayı içerisinde 666 bin birim elektrikli araç satışı yapıldı. Ağustos ayı içerisinde satılan toplam 2 milyon 383 bin aracın yüzde 27,9'u elektrikli araçlardan oluştu.

    Çin'de BYD zirvede

    Ağustos ayında 174 bin 915 elektrikli araç satarak pazar payının yüzde 33'üne sahip olan BYD, elektrikli otomobil satışında Çin şampiyonu oldu.

    Ağustos ayının 522 binlik sürümü içerisinde yeni enerjili araç kategorisinde 144 bin şarj edilebilir hibrid ve 255 adet de yakıtlı pille donanmış araç bulunuyor.

    Çin de ağustos ayında yarım milyon elektrikli araç satıldı #1


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