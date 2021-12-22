Çin'de batarya üretimi yüzde 229 arttı

Çin'in yeni enerjili araçların çalışması için ürettiği batarya hacmi, kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 17,8 gigavatsaate çıkarak yüzde 229,2 oranında artış gösterdi.

Elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen bataryalar, birçok ülkenin de radarında.

Gelecekte sıkıntı yaşamak istemeyen otomobil üreticileri ve ülkeler, bu alana dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

ÇİN ÜRETİMDE GAZA BASTI

Çin Otomotiv Akü İnovasyon Birliği’nin verileri, lityum-demirfosfat akülerinin üretiminin geçtiğimiz ay içinde 17,8 gigavatsaate ulaştığını ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 229,2 oranında yükseldiğini gösteriyor.