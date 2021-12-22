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    Çin'de batarya üretimi yüzde 229 arttı

    Çin'in yeni enerjili araçların çalışması için ürettiği batarya hacmi, kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla 17,8 gigavatsaate çıkarak yüzde 229,2 oranında artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 09:07
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    Çin'de batarya üretimi yüzde 229 arttı

    Elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen bataryalar, birçok ülkenin de radarında.

    Gelecekte sıkıntı yaşamak istemeyen otomobil üreticileri ve ülkeler, bu alana dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

    ÇİN ÜRETİMDE GAZA BASTI

    Çin Otomotiv Akü İnovasyon Birliği’nin verileri, lityum-demirfosfat akülerinin üretiminin geçtiğimiz ay içinde 17,8 gigavatsaate ulaştığını ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 229,2 oranında yükseldiğini gösteriyor.

    Öte yandan Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), yeni enerjili araçların satış sayısının kasım ayında 450 bine ulaşarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 121,1 oranında arttığını açıkladı.

    Birlik verilerine göre, yılın ocak-kasım döneminde yeni enerjili araçların satış sayısı 2,99 milyon birim dolayında oldu, bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 166,8 oranında bir artışa ve Çin’de satılmış toplam yeni araçların yüzde 12,7 kadarlık bir payına denk düşüyor.

    Çin de batarya üretimi yüzde 229 arttı #1

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