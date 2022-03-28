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Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 150 arttı

Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 150 arttı

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi ve satışı, artmaya devam ediyor.