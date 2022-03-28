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- Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 150 arttı
Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 150 arttı
- AA & Ensonhaber
- 28.03.2022 - 08:56
Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.
Çin Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Akademisi'nin yayınladığı rapora göre, 2022'nin ilk iki ayında elektrikli araç üretimi yıllık yüzde 160 artışla 820 bine ulaştı.
SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ
Aynı dönemde ülke içinde satılan araç sayısı yıllık yüzde 150 artışla 765 bine, yurt dışına satılan araç sayısı ise yüzde 381,7 artışla 105 bine çıktı. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 17,9 oldu.
Çin'de otomobil ihracatı, yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydederken, elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının yüzde 52'sini oluşturmuştu.