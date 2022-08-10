Çin'de elektrikli araç satışlarının rekor kırması bekleniyor

En büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin'de, satışların artan taleple bu yıl yeni rekor kıracağı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.

Çin Binek Otomobil Derneği (PCA), 2022 yılı için elektrikli araç satış tahminini 5,5 milyondan 6 milyona revize etti.

Çin'de satışlar artmaya devam ediyor

PCA verilerine göre temmuzda elektrikli araç satışı ikiye katlanarak 486 bin oldu ve yeni otomobil pazarının yüzde 26,7'sini oluşturdu. Toplam satışlar ise yıllık bazda yüzde 20 artarak 1,84 milyona ulaştı.

Ülkede lektrikli araç satışları geçen yıl 2,99 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti. PCA açıklamasında 6 milyonluk beklentinin de 'görece temkinli' bir tahmin olduğunu, son çeyrekte satışların daha da artabileceğini ifade etti.

Elektrikli araç satışlarına Tesla ve BYD öncülük ederken küçük start-up'lara olan talep de temiz enerjiye geçişin artmasıyla yükseldi.



