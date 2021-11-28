Çin'de elektrikli otomobil satışları 2,3 milyonu geçti

Çin'de, Ocak ayından bu yana toplamda 2.3 milyon adet binek şarj edilebilir otomobil satışı yapıldı.

Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, ekim ayında toplam binek araç satışı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı. Toplam satışlardaki azalmaya karşın elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 141,1 arttı.

İLK 10 AYDA YÜZDE 191 ARTIŞ

Ülkede yılın 10 ayında 2,3 milyon elektrikli otomobil satılırken, satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 191,9 artış kaydetti

Görsel: Çin'in en çok satan elektrikli aracı "Wuling Hong Guang MINI EV'

Model satışlarına baktığımızda, son üç ayda olduğu gibi Wuling Hong Guang MINI EV'nin zirvede yer aldığını görüyoruz.

Ayrıca ekim ayının BYD markası adına büyük bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 80 binden fazla otomobil sattığını açıklayan üreticinin 4 farklı modeli en çok satan 6 otomobil arasında yer aldı.

10 AYDA ÇİN'DE EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ MODEL