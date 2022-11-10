Çin'de elektrikli otomobil satışları yüzde 107 arttı

Çin'de elektrikli otomobillerin satışı, 2022'nin ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 107,5 artış gösterdi.

Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.

Çin Binek Otomobil Birliğin'in verilerine göre, ocak-ekim döneminde 4,43 milyon elektrikli otomobil, perakende piyasada alıcı buldu. İlk 10 ayda yüzde 107,5 artış gösteren satışların, yıl sonuna kadar 6,5 milyona ulaşması bekleniyor.

AA'nın haberinhe göre, ekimde ülkede toplam 1,84 milyon otomobil satılırken, bunun 556 binini elektrikli araçlar oluşturdu. Toplam satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7,3, elektrikli araç satışları yüzde 75,2 yükseldi.

Çin'de en çok elektrikli araç satan markalar

Çin otomotiv şirketi BYD, 217 bin 518, ABD'li üretici Tesla ise 71 bin 704 elektrikli otomobil ile satışlarda başı çekti.

Hükümetin, eylül sonunda elektrikli otomobiller için yüzde 10'luk satış vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatması, artışta etkili oldu.