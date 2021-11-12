Çin'de elektrikli otomobillere olan talep arttı

Çin'de ekim ayında binek araç satışları yıllık bazda azalırken, elektrikli otomobillere olan talep ise artış kaydetti.

Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, ekim ayında toplam binek araç satışı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı. Toplam satışlardaki azalmaya karşın elektrikli otomobil satışları yıllık yüzde 141,1 arttı.

İLK 10 AYDA YÜZDE 191 ARTIŞ

Ülkede yılın 10 ayında 2,14 milyon elektrikli otomobil satılırken, satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 191,9 artış kaydetti

Ekim ayında Çin'de 321 bin elektrikli otomobil satıldı. Çinli otomobil üreticisi BYD, 80 bin 373 adetle en çok satış yapan şirket oldu.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin iştiraki, yurt içinde 13 bin 725 araç satarken, 40 bin 666 aracı yurt dışına ihraç etti. CPCA, binek araç satışlarının 2022'de yüzde 5 artmasının beklendiğini bildirdi.