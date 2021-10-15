Çin'de ilk 9 ayda 18.6 milyon otomobil satıldı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede otomobil satışları, 2021 yılının ilk dokuz ayında yıllık yüzde 8,7 artışla 18.62 milyon adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), ülkede ilk 9 aya ait otomobil satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Çin'de otomobil satışları, 2021 yılının ilk dokuz ayında yıllık yüzde 8,7 artışla 18.62 milyon adede yükseldi.

Otomobil üretimi son 9 aylık dönemde yıllık yüzde 7,5 artışla 18.24 milyon adede yükselirken, binek araç satışları da ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 11’lik artışla 14.86 milyon adede ulaştı.

Dernek, Çin’in sanayi kuruluşlarının istikrarlı ekonomik gelişme ile toparlanmayı sürdürdüğünü; ancak otomobil endüstrisinin çip arzı sıkıntısı, yüksek lojistik maliyetleri ve diğer faktörlerin baskısı ile karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyledi.

EYLÜLDE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Bu nedenle, eylül ayında Çin'deki otomobil satışları yıllık yüzde 19,6 düşüşle yaklaşık 2,07 milyon adede ulaştı.

CAAM verilerine göre, özellikle geçen ay yenilenebilir enerjili araç üretimi ve satışı sırasıyla 353 bin ve 357 bin adede ulaştı ve her ikisi de yıllık yüzde 150’lik bir büyüme kaydetti.

Ocak-eylül döneminde ise bu gruptaki araçların satışları yıllık yüzde 190 artışla yaklaşık 2.16 milyon adede çıktı.