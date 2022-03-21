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    Çin'de otomobil ihracatı yüzde 75 arttı

    Çin'de otomobil ihracatı, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydetti.
    • AA
    • 21.03.2022 - 08:40
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    Çin'de otomobil ihracatı yüzde 75 arttı

    Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki otomobil ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre,ülkedeki otomobil ihracatında ciddi artış kaydedildi.

    Verilere göre, yılın 2 ayında 412 bin araç ihraç edildi. Binek araç ihracatı, yıllık bazda yüzde 84 artışla 331 bine ulaştı.

    Ülkedeki toplam otomobil ihracatı ise, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydetti.

    "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların ihracatındaki artış, toplam ihracat artışının yüzde 52'sini oluşturdu.

    2021'DE İKİ KAT ARTMIŞTI

    Çin'in otomobil ihracatı, 2021'de önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 2,02 milyona çıkmıştı. Elektrikli araç ihracatı ise yaklaşık 3 kat artışla 310 bine ulaşmıştı.

    otomotibv


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