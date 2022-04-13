Çin'de otomobil satışları martta yüzde 10,5 azaldı

Çin'de otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 düşüş gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki otomobil satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan bilgilere göre, ülkedeki satışlarda düşüş gözlemlendi. Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, martta 1,58 milyon otomobil satıldı.

AA'da yer alan habere göre, ülkede martta satılan otomobil sayısı aylık bazda yüzde 25,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Çin'de yılın ilk çeyreğinde satılan otomobil sayısı 4,92 milyona ulaştı.

Açıklanan verilere göre, martta yaklaşık 230 bin lüks otomobil satıldı. Lüks otomobil satışları aylık bazda yüzde 43 artarken, yıllık bazda yüzde 14 düştü.

İhracatta artış var

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki otomobil ihracat rakamlarını da açıkladı. Verilere göre, yılın 2 ayında 412 bin araç ihraç edildi. Binek araç ihracatı, yıllık bazda yüzde 84 artışla 331 bine ulaştı.

Ülkedeki toplam otomobil ihracatı ise, bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 75 artış kaydetti.