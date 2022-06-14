Çin'de otomobil satışları mayısta yüzde 57 arttı

Çin'de otomobil satışları, mayısta geçen aya göre yüzde 57,6 yükseliş gösterdi, yıllık bazda ise düştü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, yılın ilk 5 ayına ve yalnızca mayıs ayına ait otomobil satış ve üretim verilerini paylaştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nden açıklanan verilere göre, mayısta Çin’in otomobil üretimi geçen aya göre yüzde 59,7 artarak 1 milyon 926 bine, satışlar ise yüzde 57,6 artışla 1 milyon 862 bine ulaştı.

Verilere göre, mayısta otomobil üretimi yıllık bazda yüzde 5,7, satışı ise yüzde 12,6 düştü.

Hükümet piyasayı canlandırdı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua, ''Genel bakımdan, mayısta otomobil üretimi ve satışı geçen aya kıyasla belirgin bir ölçüde toparlandı.

Son zamanlarda Çin hükümeti, tüketimi ve sektörün istikrarlı büyümesini teşvik eden bir dizi önlem aldı. Piyasa iyice canlandırıldı.'' dedi.

Chen, araç satışında vergilerin indirilmesi gibi politikalar sayesinde haziranda Çin’in otomobil üretimi ve satışında iyileşme eğiliminin sürdürülmesinin beklendiğini ifade etti.