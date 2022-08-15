Çin’deki elektrikli araç şarj noktası sayısı 4 milyona yaklaştı

Gelem bilgilere göre, Çin’deki elektrikli araç şarj noktası sayısı 3 milyon 980 bin adede ulaştı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetler yeni benzinli otomobil satışlarının yasaklanması için son tarihleri belirlemeye başladı.

Bu nedenle elektrikli araçlara olan talep gelecek yıllarda daha çok artacağından, ülkelerin şarj altyapısına yapacağı yatırımlar da büyük önem arz ediyor.

Çin'deki istasyon sayısı 4 milyona dayandı

Çin Elektrikli Araçlar Şarj Altyapısı Geliştirme Birliği’ne göre, temmuz sonu itibarıyla ülkede yaklaşık 3 milyon 980 bin şarj tesisi bulunuyor. Bu rakam, bir önceki yılın neredeyse iki katı.

Birlik, geçen ay yaklaşık 47 bin şarj noktasının eklendiğini açıkladı. Yeni özel şarj noktalarının sayısı da hızla arttı ve bu yılın ilk yedi ayında yüzde 390’ın üzerinde arttı.

Şarj tesislerinin hızla artması, ocak-temmuz aylarında yüzde 120’lik büyüme kaydeden yeni enerjili araç sektörünün gelişmesiyle bağlantılı.

Avrupa'da hedef 3 milyon istasyon

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa'daki kamuya açık elektrik şarj istasyonlarının sayısının 2025 yılına kadar bir milyona, 2030'a kadar ise 3 milyona çıkmasını tavsiye etmişti.