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- Çin'deki elektrikli araç satışları kasımda 400 bini aştı: İşte en çok satanlar
Çin'deki elektrikli araç satışları kasımda 400 bini aştı: İşte en çok satanlar
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 08:47
Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.
Çin'de bataryalı elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) toplam satışları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında, aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı ve ilk kez 400 bin sınırı aşıldı.
KASIMDA SATIŞLARDA REKOR
Kasım ayında Çin'de 413 bin 094 adet BEV ve PHEV binek araç satışı gerçekleşti. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106 artış anlamına geliyor. Söz konusu araçların toplam otomobil satışlarındaki payı da yüzde 19'a ulaştı.
Çin'de ocak ayından bu yana toplam 2.7 milyon adedin üzerinde şarj edilebilir binek araç satıldı. Aralık ayıyla birlikte, bu yılki satışların 3 milyon adedi rahatlıkla aşacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl ise ülkede toplam 1,27 milyon şarrj edilebilir binek araç satılmıştı.
ÇİN'DE EN ÇOK SATANLAR
Kasım ayında Çin'de en çok satılan elektrikli araçlara baktığımızda, ilk 10 sıranın 8'i yerli şirketlerin modellerinden oluşuyor.
- Wuling Hong Guang MINI EV - 40 bin 395
- Tesla Model Y - 23 bin 117
- BYD Qin Plus PHEV - 18 bin 054
- BYD Song Pro/Plus PHEV - 15 bin 097
- Li Xiang One EREV - 13 bin 485
- BYD Qin Plus EV - 10 bin 097
- BYD Han (BEV) - 10 bin 021
- BYD Dolphin - 8 bin 800
- Tesla Model 3 - 8 bin 615
- Great Wall Ora Good Cat - 8 bin 429
2021 toplam satışlarında ise en çok satan elektrikli araçlar şu şekilde:
- Wuling Hong Guang MINI EV - 368 bin 396
- Tesla Model Y - 129 bin 353
- Tesla Model 3 - 120 bin 912
- BYD Qin Plus PHEV - 94 bin 267
- BYD Han (BEV) - 76 bin 559
- Li Xiang One EREV - 76 bin 404
- Changan Benni EV - 65 bin 996
- GAC Aion S - 64 bin 775
- BYD Song Pro/Plus PHEV - 63 bin 819
- Chery eQ - 59 bin 821