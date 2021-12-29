Çin'deki elektrikli araç satışları kasımda 400 bini aştı: İşte en çok satanlar

Çin'deki elektrikli araç satışları kasımda 400 bini aştı: İşte en çok satanlar

En büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin'de, geçtiğimiz kasım ayında 400 binin üzerinde tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışı yapıldı.

Son zamanlarda otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil satışlarında gözle görülür bir azalma var. Ancak elektrikli otomobil pazarı, birçok ülkede sektörü ayakta tutmaya devam ediyor.

Çin'de bataryalı elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) toplam satışları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında, aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı ve ilk kez 400 bin sınırı aşıldı.

KASIMDA SATIŞLARDA REKOR

Kasım ayında Çin'de 413 bin 094 adet BEV ve PHEV binek araç satışı gerçekleşti. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106 artış anlamına geliyor. Söz konusu araçların toplam otomobil satışlarındaki payı da yüzde 19'a ulaştı.

Çin'de ocak ayından bu yana toplam 2.7 milyon adedin üzerinde şarj edilebilir binek araç satıldı. Aralık ayıyla birlikte, bu yılki satışların 3 milyon adedi rahatlıkla aşacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl ise ülkede toplam 1,27 milyon şarrj edilebilir binek araç satılmıştı.

ÇİN'DE EN ÇOK SATANLAR

Kasım ayında Çin'de en çok satılan elektrikli araçlara baktığımızda, ilk 10 sıranın 8'i yerli şirketlerin modellerinden oluşuyor.

Wuling Hong Guang MINI EV - 40 bin 395

Tesla Model Y - 23 bin 117

BYD Qin Plus PHEV - 18 bin 054

BYD Song Pro/Plus PHEV - 15 bin 097

Li Xiang One EREV - 13 bin 485

BYD Qin Plus EV - 10 bin 097

BYD Han (BEV) - 10 bin 021

BYD Dolphin - 8 bin 800

Tesla Model 3 - 8 bin 615

Great Wall Ora Good Cat - 8 bin 429

2021 toplam satışlarında ise en çok satan elektrikli araçlar şu şekilde: