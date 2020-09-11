Çin'deki otomobil satışları ağustosta yüzde 11 arttı

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de otomobil sektörü toparlanmaya devam ederken, satışlarda ağustosta yüzde 11 artış yaşandı.

Koronavirüsün çıkış kaynağı olan Çin, her ne kadar salgın nedeniyle ilk aylarda bir hayli etkilense de daha sonra toparlanma sürecine girdi.

Salgının etkilerinin azalmasıyla normale dönen ülkede üretim yeniden başladı ve otomobil üreticileri rahat bir nefes aldı.

AĞUSTOSTA SATIŞLAR YÜZDE 11 ARTTI

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) verilerine göre, geride bıraktığımız ağustos ayında dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de 2.19 milyon adetlik otomobil satışı gerçekleşti. Satışlarda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artış yaşandı.

İlk 8 ayda ise 14.55 milyon adetlik satış yapılmış oldu. Bu rakamlara rağmen bir önceki yılın ilk 8 ayına göre pazar yüzde 9.7 daha az seviyede.

Yeni nesil yakıtlarla çalışan otomobil satışları ise yüzde 25.8 artış göstererek 109 bin adede ulaştı. Bu artış özellikle Çin’e elektrikli otomobil yatırımı yapan büyük markalar için umut verici bir hareket olarak yorumlandı.

SATIŞLAR TEMMUZDA ZİRVE YAPMIŞTI

Temmuz ayında yeni bir rekor kıran Çin otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4'lük artış yaşamış ve 2.11 milyon araç satmıştı.