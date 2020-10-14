Çin'deki otomobil satışları eylülde yüzde 12,8 arttı

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de otomobil sektörü toparlanmaya devam ederken, satışlarda eylülde yüzde 12,8 artış yaşandı.

Koronavirüsün çıkış kaynağı olan Çin, her ne kadar salgın nedeniyle ilk aylarda bir hayli etkilense de daha sonra toparlanma sürecine girdi.

Salgının etkilerinin azalmasıyla normale dönen ülkede üretim yeniden başladı ve otomobil üreticileri rahat bir nefes aldı.

EYLÜLDE SATIŞLAR YÜZDE 12,8 ARTTI

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) verilerine göre, geride bıraktığımız eylül ayında dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de 2,57 milyon adetlik otomobil satışı gerçekleşti. Satışlarda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8'lik artış yaşandı.

Öte yandan, ilk 9 ayda Çin'de gerçekleşen toplam araç satışı geçen yılın yüzde 6,9 oranında altında kaldı.





"ALTIN EYLÜL"

Pazar sonuçlarını 'altın eylül' olarak nitelendiren uzmanlar, pandemi döneminde uygulanan karantina önlemlerinin araç taleplerinde ertelemeye yol açtığını ve söz konusu talebin satış olarak dönmeye başladığını aktarıyor.

Çin pazarında Geely, Great Wall ve Toyota'nın satışlarında çift haneli büyüme yaşandığı belirtiliyor.

SATIŞLAR TEMMUZDA ZİRVE YAPMIŞTI

Temmuz ayında yeni bir rekor kıran Çin otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4'lük artış yaşamış ve 2.11 milyon araç satmıştı.