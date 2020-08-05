Çin'deki otomobil satışları ilk 6 ayda yüzde 12.7 düştü

Çin Otomobil Üreticileri Derneği, 2020 yılının ilk 6 ayında satışların yüzde 12.7 azaldığını açıkladı.

Koronavirüsün çıkış kaynağı olan Çin, her ne kadar salgın nedeniyle ilk aylarda bir hayli etkilense de daha sonra toparlanma sürecine girdi.

Salgının etkilerinin azalmasıyla normale dönen ülkede üretim yeniden başladı ve otomobil üreticileri rahat bir nefes aldı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de toplam satışlar, ocak-temmuz arasında yüzde 12.7 gerileyerek 12.34 milyon adet olarak gerçekleşti.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği, yalnızca temmuz ayında ise satışların yüzde 14.9 artarak 2.08 milyon olacağını tahmin ediyor.



