Çin'deki otomobil satışları temmuzda zirve yaptı

Temmuz ayında yeni bir rekor kıran Çin otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4'lük artış yaşadı.

Koronavirüsün çıkış kaynağı olan Çin, her ne kadar salgın nedeniyle ilk aylarda bir hayli etkilense de daha sonra toparlanma sürecine girdi.

Salgının etkilerinin azalmasıyla normale dönen ülkede üretim yeniden başladı ve otomobil üreticileri rahat bir nefes aldı.

SATIŞLAR TEMMUZDA ZİRVE YAPTI

Temmuz ayında yeni bir rekor kıran Çin otomotiv pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4'lük artış yaşadı. Toplamda 2.11 milyon satış yapan ülke, ilk 7 ayda hala geçtiğimiz yılın rakamlarını yakalayamamış olsa da satışlar günden güne yükselmeye devam ediyor.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin (CAAM) paylaştığı resmi verilere göre, ilk yedi ayda toplam 12.37 milyon otomobil ve hafif ticari satışı yapıldı. Bununla birlikte dernek, 2020 yılındaki satışların 2019'a göre biraz daha aşağıda kalacağını tahmin ediyor.