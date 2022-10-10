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    Çin'deki otomobil sayısı 315 milyonu aştı

    2022 yılının ilk dokuz ayında Çin’de 17 milyon 400 bin yeni araç kaydı yapıldı. Ülkedeki otomobil sayısı 315 milyonu geçti.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:22
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    Çin'deki otomobil sayısı 315 milyonu aştı

    Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, eylül ayı sonu itibarıyla 2022'de Çin'de 17 milyon 400 bin yeni araç trafiğe çıktı.

    Çin’deki kayıtlı yeni enerjili araçların sayısının 11 milyon 490 bini bularak, ülkedeki tüm otomobillerin yüzde 3,65’ini oluşturduğu bilgisi verildi. Çin’deki 82 şehirde 1 milyonun üzerinde otomobil bulunduğu kaydedildi.

    Otomobil sayısı 315 milyonu aştı

    Çin'deki otomobil sayısı, eylül sonu itibarıyla 315 milyonu geçerek yeni bir rekor kırdı.

    Öte yandan, yeni enerjili araç ihracatı, ilk sekiz ayda ise yüzde 97,4 yükselerek 340 bin adede ulaştı.

    Yeni enerjili araç ihracatının, ülkenin toplam otomobil ihracatına yaptığı katkı oranı yüzde 26,7 olarak kayıtlara geçti.

    Çin deki otomobil sayısı 315 milyonu aştı #1


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