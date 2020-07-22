Çin'deki otomobil üretimi ilk 6 ayda sert düştü

Çin otomotiv endüstrisinin üretimi yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 azaldı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle yılın ilk aylarında oldukça zor durumda kalan Çin, ülke genelindeki tüm üretimleri askıya almak zorunda kalmıştı.

Ülkedeki salgın her ne kadar daha sonra etkisini yitirse de otomobil üretimini oldukça olumsuz etkiledi.

ÜRETİM SERT DÜŞTÜ

Çin Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Çin’in otomobil üretimi, koronavirüs salgını etkisiyle, yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 16.8 düştü.

Çin, haziran ayının sonunda, sene başından bu yana 10.11 milyon adet otomobil üretirken, aynı dönemde 10.26 milyon Çin üretimi otomobil satışı gerçekleşti.

Çin’in otomobil satışları da, bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 16.9 azaldı.



