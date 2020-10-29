Çin'deki otomotiv pazarının dörtte biri elektrikli olacak

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı ve elektrikli araç pazarına ev sahipliği yapan Çin'de, dikkat çeken gelecek tahminleri paylaşıldı.

Her geçen yıl elektrikli araçlara olan talep artıyor ve üreticiler bu nedenle artık bu pazara daha fazla yatırım yapıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de, elektrikli araç satışlarının 5 yıl içinde pazarın yüzde 20'sini bulacağı açıklandı.

2035'TE YARISI ELEKTRİKLİ OLACAK

Çin Otomotiv Mühendisleri Topluluğu'ndan (China-SAE) yapılan açıklamada, 2035 yılında ise ülkedeki bataryalı araçların payının yüzde 50'ye çıkacağı öngörüldü.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarına da ev sahipliği yapan Çin'de, elektrikli araçlar günümüzde pazarın yüzde 5'ini oluşturuyor.



Çin Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl yaptığı açıklamada elektrikli araçların ülkedeki satışlarının 2025 yılına kadar pazarın yüzde 25'ine ulaşacağını bildirmişti.

Çin'de bu yıl 1.1 milyon adet elektrikli aracın satılması hedefleniyor