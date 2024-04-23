Çin'den gelen araçlar Avrupa limanlarında bekliyor Binlerce ithal araç şu anda birçok Avrupa limanında stoklanıyor ve bunların çoğu Çin'den geliyor.

ensonhaber.com

Avrupa'da yeni otomobil satışlarının zayıf kalması, kapasite eksikliği ve kamyon şoförünün bulunmaması nedeniyle otomobiller limanlarda bekletiliyor. Bekleyen araçların büyük bir bölümü ise Çin'den geliyor.

Pek çok otomobil üreticisi, şu ana kadar limanlarda geniş alanlar kiraladı. Lojistik şirketleri de limanların dışında ek park yerleri kiralıyor.

Tüm limanlarda aynı manzara

Belçika'nın Antwerp ve Zeebrugge limanlarının yönetim sözcüsü Gert Ickx, sorunun hemen hemen tüm Avrupa limanlarında aynı olduğunu söyledi.

Sözcü, liman idaresinin kesin rakamlar vermediğini, ancak limanın şu anda 2020 ve 2021'e göre önemli ölçüde daha fazla araçla dolu olduğunu vurguladı.

Bazı otomobil şirketlerinin bayiler yerine doğrudan müşterilere satış yapma hamlesi de sıkışıklığı artırıyor.

Sektör yöneticilerine göre, bazı Çin markalı elektrikli araçlar 18 aya kadar Avrupa limanlarında bekletilirken, bazı limanlar ise ithalatçılardan ileriye dönük nakliye kanıtı sunmalarını istedi.

Alman hükümetinin elektrikli araç sübvansiyonlarını sona erdirme kararı, elektrikli otomobillerin limanlarda daha uzun süre kalmasının bir başka nedeni olarak dikkat çekiyor.