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    Çin'den ihraç edilen otomobil sayısı yüzde 54 arttı

    Geçen seneye göre, Çin’den ihraç edilen otomobil sayısı yüzde 54 oranında artış gösterdi.
    • 21.12.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:07
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    Çin'den ihraç edilen otomobil sayısı yüzde 54 arttı

    Çip krizi nedeniyle birçok marka üretim sorunları yaşıyor ve zaman zaman üretimi durdurma kararları alınıyor.

    Çinli otomobil üreticileri ise Avrupalı ve Amerikalı otomobil üreticilerini, hem Çin pazarında hem de markaların kendi pazarlarında oldukça zorlamaya başladı.

    Çin, pazarı ele geçiriyor

    2022’nin Eylül ayına kadar, Çin’den 2,2 milyon adet otomobil ihraç edildi. Geçen seneye göre Çin’den ihraç edilen otomobil sayısı yüzde 54 oranında arttı. Bu araçların 342 bin adedi ise elektrikli.

    Avrupalı üreticilere kıyasla Çinli üreticiler kolayca batarya sistemlerine erişebiliyor. Ayrıca Çinli üreticiler, otomobillerini çok daha ucuza pazara sunabiliyor. Bu da Çinli otomobillere olan ilgiyi artırıyor.

    Tesla’nın’da Çin’de bulunan fabrikasından yılın ilk dokuz ayında 165 bin araç ihraç edildi. Renault, BMW, VW gibi üreticiler de Çin’de bulunan üretim tesislerinden yararlanmak ve maliyetlerini düşürmek istiyor.

    oto


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