Çin'den ithal edilen tüm otomobillere yüzde 40 ek vergi uygulanacak 7 Temmuz 2024'ten itibaren Çin'den ithal edilen tüm araçlara uygulanan vergi yüzde 40 seviyesine çıkacak. Bu vergi, benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli tüm araçları kapsıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Avrupa Birliği, Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmış ve bazı ek masraflar getirmişti.

Türkiye de ek vergi kararı aldı

Resmi Gazete'te yayınlanan yeni karara göre, 7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirilecek.

Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

Uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli olacak.

Yüzde 40'lık vergi, daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanıyordu.

İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Uygulama, silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsıyor.

Tüketicilerin tercihi değişebilir

Özellikle Çinli markaların rekabet gücünü etkileyebilecek bu vergi artışı, tüketicilerin tercihlerini de değiştirebilir.

Vergi artışının gerekçesi olarak, yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak gösteriliyor.

Ancak, otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın tüketiciye yansıyacak fiyat artışlarına ve Çinli markaların Türkiye pazarındaki payının düşmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.