Çin'den otomobil firmalarına yatırım çağrısı

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, uluslararası otomotiv firmalarının mevcut fırsatı yakalayıp, Çin’e daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda otomobil üreticilerinin ilgi odağı haline gelen Çin, çeşitli yatırımlar alarak diğer ülkeler arasında öne çıkıyor. Ancak görünüşe göre yetkililer, daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyor.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Wang Shouwen, Pekin’de otomotiv ve yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren, otomobil ve parçalarını üreten 17 yabancı sermayeli firmanın temsilcileri ve Otomotiv Sanayi Derneği’nden yetkililerle bir araya geldi.

Çin hükümetinin yabancı sermayenin imalat sektöründe kullanılmasına büyük önem verdiğini hatırlatan Wang, otomotiv sektörünün Çin’in imalat alanında yabancı sermayenin kullanıldığı önemli bir sektör olduğuna dikkat çekti.

ÇİN'DEN OTOMOBİL ŞİRKETLERİNE TEŞVİK

Son yıllarda otomotiv alanında piyasaya giriş koşullarının sürekli iyileştirilerek uluslararası otomobil firmalarının Çin’e yatırım yapmalarının teşvik edildiğini dile getiren Wang, ilgili politikaları düzenleyerek daha iyi bir hizmetle yabancı firmaların Çin’de büyümelerine iyi bir ortam yaratmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Wang, bununla beraber kalkınmanın yenilik yaratılmasıyla hızlandırılması ve yeşil büyümeye ulaşılmasında uluslararası otomobil firmalarının kendi teknolojilerine dayalı gelişimini gerçekleştirmesi ve elektrikli araç stratejisinin yerine getirilmesine geniş bir potansiyel sağladığını sözlerine ekledi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Shouwen, uluslararası otomotiv firmalarının mevcut fırsatı yakalayıp, Çin’e daha fazla yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi.