Çin'den Türkiye için ek gümrük vergisi açıklaması Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilmişti. Türkiye'nin aldığı bu kararla ilgili Çinli yetkililerden açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere getirilen yüzde 40 ek gümrük vergisi, oldukça konuşulmuştu.

Çinli yetkililer, 3 Mart 2023'te Resmi Gazete'de yayınlanan Çin'den ithal edilen elektrik araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi hakkında açıklama yaptı.

"Türkiye kararını geri çekmeli"

Türkiye'nin söz konusu kararı geri çekmesi gerektiğini söyleyen Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Çin ve Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin DTÖ’nün çizdiği kurallara ve taahhütlerine uyması gerektiğini belirtti.

Birçok Çinli marka ülkemizde satış yapıyor

Türkiye'de MG, Seres ve Skywell gibi Çinli markalar, elektrikli otomobillerini satış ve satış sonrası faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Yakın bir gelecekte BYD, Leap Motor ve Chery de Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor.

Ayrıca, Türkiye'de kısa bir süre önce şirket kuran Tesla da, Çin'in Şangay kentinde ürettiği otomobilleri Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.