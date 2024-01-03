Çin'in en büyük ikinci otomobil üreticisi Geely, 2023 satış rakamlarını paylaştı Geely, 2024 için satış hacmi hedefini, geçen yılın toplam satışlarına göre yüzde 13 artışla 1,9 milyon adet olarak belirledi. Şirketin geçen yıl ne kadar araç sattığı da belli oldu.

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Hong Kong borsası verilerine göre Geely, 2024 için satış hacmi hedefini, geçen yılın toplam satışlarına göre yüzde 13 artışla 1,9 milyon adede çıkardı.

Şirket ayrıca rakam vermeden, yeni enerji araçlarına yönelik satış hacmi hedefini 2023 yılında elde edilen toplam satış hacmine kıyasla yüzde 66'dan fazla artırdığını söyledi.

Geely'nin 2023 satış rakamları belli oldu

Satış açısından Çin'in en büyük ikinci otomobil üreticisi Geely, 2022'ye göre yüzde 18 artışla 2023'te 1,69 milyon araç sattığını açıkladı.

Şirket, aralık ayında satış hacimlerinin 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 3 arttığını da belirtti.

Markanın Galaxy serisi modelleri, sadece yedi aydır pazarda olmasına rağmen 83 bin 497 adet sattı.

Geely Geometry serisi ise 191 bin 346 adetle bir önceki yıla göre yüzde 28 büyüme kaydetti.

Geely'nin denizaşırı ülkelere araç ihracatı da yüzde 38 artarak 274 bin 101 adede yükseldi. Şirket, sadece aralık ayında 21 bin 347 adet ihracat gerçekleştirdi.