Çin’in önemli otomobil markalarından Hozon Neta Türkiye pazarına giriyor Çin’in önemli otomobil markalarından Hozon Neta, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Neta U ile Avrupa’dan önce Türkiye yollarına çıkacak.

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Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi ve kendini premium segmentte konumlandıran Çinli Voyah, Türkiye pazarına girmişti.

Çin’in önemli otomobil markalarından Hozon Neta da yeni modelini ülkemizde satmaya başlayacak.

Satışlar aralıkta başlıyor

Tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Neta U, Avrupa’dan önce Türkiye yollarına çıkacak. Otomobilin satışının aralık ayında başlayacağı belirtiliyor.

2022 yılında 150 bin adet elektrikli araç satışına ulaşarak Dünya çapındaki elektrikli araç üreticileri arasında kendine ilk 10’da yer bulan Hozon Neta, 2024 yılında gireceği Avrupa pazarından önce Türkiye’ye giriş yapacak.

Güvenlik ve tasarım özellikleri, teknoloji ve donanım seviyesi, yüksek kalite standartlarıyla iddialı yeni nesil otomobiller geliştiren Neta, ilk etapta kompakt SUV modeli olan ve tamamen yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde inşa edilen Neta U modeliyle Türkiye’de satışlara başlayacak.

Neta U neler sunuyor

Kompakt SUV modeli Neta U, Dünya’nın en iyi batarya üreticilerinden CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili sunuyor.

V2L fonksiyonu sayesinde diğer elektronik cihazları da şarj edebilen ve jeneratör haline dönüşebilen SUV modelinde; tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, kaliteli materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor.

Neta U’nun ardından gelecek Neta GT ise 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkabilen safkan bir elektrikli coupe olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak.

