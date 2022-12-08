Petrol
77.77
0.78%
Euro
19.5967
0.04%
Dolar
18.6381
0.03%
Altın
1.069
-0.10%
Borsa
4827
0.00%
Bitcoin
317.915
-1.06%
BTXN Coin
5.10
-1.35%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak

    Norveç'te Tang ismindeki elektrikli SUV modeliyle varlık gösteren BYD, Avrupa'da üretim yapmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak

    Çinli otomobil üreticisi BYD, yılın ilk altı ayında 641 binden fazla elektrikli araç satarak Tesla'yı geçmeyi başarmış ve satışlarda yıllık yüzde 315'lik bir artış elde etmişti.

    Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

    Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

    BYD, Avrupa'da fabrika kuracak

    Bununla da yetinmeyen Çinli üretici, Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

    Şirketin başkan yardımcısı Li Ke, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kurmak için hazırlık yaptıklarını ve bu konuya fazlasıyla özen gösterdiklerini dile getirdi.

    bydFabrikanın nereye kurulacağı henüz belli olmadı, ancak şirketin yayılma politikasını destekleyecek en iyi lokasyonu seçmek için çalıştığı belirtiliyor.

    Çinli üreticilerin Avrupa pazarını ele geçirme planları tüm hızıyla sürerken, Avrupalı üreticiler bu durumdan oldukça rahatsız.

    Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Çin'in Avrupalı üreticilere yönelik ekstra vergi uyguladığını ve AB'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini dile getirmişti.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Galatasaray'dan Yunus Akgün için sakatlık açıklaması
    Futbol

    Galatasaray'dan Yunus Akgün için sakatlık açıklaması

    Polonya'da 23 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
    Dünya

    Polonya'da 23 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir