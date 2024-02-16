Çinli BYD, Macaristan'dan sonra bir fabrika daha açacak Avrupa'da ilk fabrikasını Macaristan'da açan Çinli BYD, şimdi de Kuzey Amerika pazarındaki iddiasını artırmak için Meksika'da fabrika kurmayı planlıyor.

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Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra şirket, bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde araç satmaya başlayan marka, aynı zamanda Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Dünyanın en büyük elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üreticisi BYD, önümüzdeki 3 yıl içinde Macaristan’ın Szeged şehrinde Avrupa pazarlarına yönelik elektrikli binek araç üretimine başlayacak.

Şimdi hedef Kuzey Amerika pazarı

Kaynaklara göre BYD, Kuzey Amerika pazarı için tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için Meksika'da elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor.

BYD Meksika Başkanı Zhou Zou da bu konuyla ilgili 14 Şubat'ta yaptığı röportajda, Meksika'yı önemli potansiyele sahip kritik bir pazar olarak nitelendirmişti.

BYD, devlet teşviklerinden faydalanmak istiyor

ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılan anlaşmaya göre, satılan elektrikli otomobilin devlet tarafından sağlanan avantajlardan yararlanabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin bu üç ülkeden birinde üretiliyor olması gerekiyor.

Çinli üretici halihazırda Han, Tang, Atto 3, Dolphin ve Seal gibi elektrikli otomobillerinin Meksika'daki satışlarına başladı.