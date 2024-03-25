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Çinli BYD'nin marka değeri 12 milyar doları aştı

Çinli BYD'nin marka değeri 12 milyar doları aştı BYD, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance'in 2024 raporuna göre marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara çıkardı..