Çinli BYD'nin marka değeri 12 milyar doları aştı

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son vermiş ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası olmuştu.
2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 62 seviyesinde büyüyerek 3 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance'in 2024 raporuna göre marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara çıkardı.
Çin'in en değerli markası
BYD, 3 yıl üst üste Çin'in en değerli otomobil markası oldu. BYD, 2023 yılındaki performansıyla toplam otomobil satışlarında global 10 marka arasında yer almayı başardı.
Şirket 2023'ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.
2023 yılında 6 kıtada 70'den fazla ülkeye yayılan BYD, global pazarda ihracatını yüzde 334'ten fazla artırarak yaklaşık 243 bin seviyesine ulaştı.
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