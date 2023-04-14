Çinli Changan, Tesla Model 3'e rakip olacak otomobilini tanıttı Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Changan, Tesla Model 3'ün karşısına çıktı.

Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 4.3 milyon yeni otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş demek.

Toplam satışların 891 bin adedini tam elektrikli, 423 bin adedini ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor.

Son zamanlarda Çinli markalar, daha çok elektrikli pazarına yoğunlaşmaya başladı.

Changan'dan Tesla Model 3'e rakip

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Changan, yeni elektrikli aracıyla Tesla Model 3'ün karşısına çıktı.

Qiyuan A07 isimli otomobil, BYD Han & Seal, XPeng P7 ve Tesla Model 3 ile rekabet edecek.

EPA1 platformu üzerine inşa edilecek sedan, hem hibrit hem de tamamen elektrikli güç aktarma organları ile donatılacak.

Saf elektrikli varyant, 160 veya 190kW elektrik motoru ve CATL üretimi üç malzemeli (nikel - mangan - kobalt) lityum batarya içerecek.

Otomobilin hibrit versiyonu 70kW güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli motor, 160kW elektrik motoru ve CATL üretimi 28.9kWh'lık lityum demir fosfat batarya paketine sahip olacak. Araç saf elektrik gücüyle 170 km menzil sunuyor.

Yeni elektrikli otomobilin en erken 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Otomobilin fiyatı ise 29 bin dolardan başlayacak.