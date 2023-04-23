Çinli Chery, 14 yeni otomobil tanıttı Çinli otomotiv devi Chery, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı’na 14 yeni modelle katıldı.

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Şirket, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı’na ise 14 yeni modelle katıldı.

TIGGO 9, TJ-1, Traveler, Star Era STERRA serisi STERRA ES ve iCAR 03 gibi yeni otomobillerinin tanıtımını yapan Chery, aynı zamanda yeni teknolojilerini de sergiledi.

Şanghay’da tanıtılan TIGGO 9 C-DM, özel hibrit motorunda 115 kW’a ulaşan bir güce sahip ve 220 Nm’lik maksimum tork değerine ulaşıyor.

Araç, tüm koşullarda akıllı dört tekerlekten çekiş sistemini kullanırken, Qualcomm 8155 çip ve L2.9 Seviye Akıllı Sürüş Yardımı fonksiyonlarıyla da destekleniyor.

ARRIZO Star

Chery’nin konsept araçlarından biri de ARRIZO Star oldu. 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 3.0 saniyede tamamlayan aracın ortalama yakıt tüketiminin 3.8 lt/100 km olabileceği belirtildi.

1.500 km’ye ulaşabilecek olan menzili ve şarj edilen bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 15 dakika ulaşması, geleceğin teknolojilerine işaret ediyor.

Chery’nin OMODA ve JAECOO alt markaları da Şanghay Otomobil Fuarı’nda ilk kez yeni modellerini görücüye çıkardı.