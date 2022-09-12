Çinli Chery, Türkiye'de üretim yapmayı planlıyor

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle yeniden Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda şirket, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8'i ülkemizde satışa sunacak.

Söz konusu üç modeli yıl sonuna doğru satışa çıkaracak şirket, o zamana kadar çeşitli izin ve bayi işlemlerini çözmeye çalışacak.

2022 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Chery, bu kapsamda insan kaynakları ve yatırım çalışmalarına da başladı.

Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.





Türkiye'nin çok büyük bir otomotiv pazarı olduğunu söyleyen Mei, "Türkiye'de çok sayıda otomobil üreticisi var, birçok marka Türkiye'ye yatırım yapıyor. Türkiye önemli bir üretim merkezi. Türkiye, Avrupa ile Asya arasında yer alması nedeniyle en önemli pazarlarımızdan biri.

"Üretim tesisi kuracağız"

Türkiye pazarında gelişmemizle birlikte adım adım Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağımıza ve araçlarımızı Avrupa'ya ihraç edeceğimize inanıyorum. Bu, bizim beş yıllık strateji planımız dahilinde." ifadelerini kullandı.

Otomobil pazarında ses getirecek 3 SUV modeliyle karşımıza çıkacak şirket, son teknolojiyi de bu araçlarıyla sunacak.

Çin'in en iyi 10 motorundan biri

Türkiye'de satılacak SUV modellerde bulunan ACTECO motor ailesinin Çin’in en iyi 10 motorundan biri olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan ve Çin'de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery’nin, 20 bin 794 patent başvurusu bulunuyor.

13 bin 153 patent onayı alan Chery, motor teknolojisinde sahip olduğu 24 yıllık birikimle ‘Technology Chery' markasını oluşturmuştu.

Chery; motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden alternatif enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere sahip.