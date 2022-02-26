Çinli Chery, üç yeni modelle yeniden Türkiye'ye geliyor

Çinli Chery, üç yeni modelle yeniden Türkiye'ye geliyor

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle yeniden Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8'i ülkemizde satışa sunacak.

Söz konusu üç modeli yıl sonuna doğru satışa çıkaracak şirket, o zamana kadar çeşitli izin ve bayi işlemlerini çözmeye çalışacak.

ÇİN'İN EN İYİ 10 MOTORUNDAN BİRİ

Türkiye'de satılacak SUV modellerde bulunan ACTECO motor ailesinin Çin’in en iyi 10 motorundan biri olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan ve Çin'de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery’nin, 20 bin 794 patent başvurusu bulunuyor.

13 bin 153 patent onayı alan Chery, motor teknolojisinde sahip olduğu 24 yıllık birikimle ‘Technology Chery' markasını oluşturmuştu.

Chery; motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden alternatif enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere sahip.