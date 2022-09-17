Çinli Chery, yeniden Türkiye'de: Otomobiller İstanbul'a geldi

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle yeniden Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

Söz konusu üç modeli yıl sonuna doğru satışa çıkaracak şirket, o zamana kadar çeşitli izin ve bayi işlemlerini çözmeye çalışacak.

Chery otomobilleri İstanbul'a geldi

2022 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Chery, otomobillerini İstanbul'a getirdi.

Chery'den yapılan açıklamaya göre, OMODA 5, Tech Chery tarafından piyasaya sürülen ve gençlerin estetik özelliklerine hitap eden ilk küresel otomobil olarak öne çıkıyor.

Otomobil çerçevesiz bir ön yüze sahip ve her ızgara, sanatsal bir iç içe geçmiş ışık ve gölge duygusu oluşturan elmas kesimli metal öğelerle süsleniyor.

TIGGO 7 PRO, keskin ve parlak matrix LED akıllı farlarla birleştiğinde hem tasarım hem de esenlik duygusu veriyor. TIGGO 8 PRO, Chery tarafından orta ve üst düzey sınıf için piyasaya sürülen lüks bir iş amiral gemisi ürünü olarak konumlanıyor.

Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.

Çin'in en iyi 10 motorundan biri

Türkiye'de satılacak SUV modellerde bulunan ACTECO motor ailesinin Çin’in en iyi 10 motorundan biri olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan ve Çin'de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery’nin, 20 bin 794 patent başvurusu bulunuyor.

13 bin 153 patent onayı alan Chery, motor teknolojisinde sahip olduğu 24 yıllık birikimle ‘Technology Chery' markasını oluşturmuştu.

Chery; motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden alternatif enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere sahip.