Çinli Chery'nin satışları 1 milyonu aştı

Çinli otomotiv devi Chery Group, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38,8 artırarak 1 milyon barajını geçmeyi başardı.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Bunun dışında şirket, kendi ülkesinde yeni bir başarıya imza attı. Çinli otomotiv devi Chery Group, önceki yıla göre küresel satışlarını yüzde 38,8 artırdı. Böylece şirket, Ocak-Ekim 2022 döneminde 1 milyon 026 bin 758 adet otomobil satmayı başardı.

Chery tarihinde bir ilk

Chery, 25 yıllık marka tarihinde ilk defa aynı yıl içinde 1 milyon adet barajını aştı. Türkiye'de de satışa sunulması planlanan TIGGO 8 ve TIGGO 7, Ocak-Ekim döneminde 159 bin 500 adet ve 134 bin 900 adetlik satış rakamlarıyla markanın küresel büyümesine katkı sağladı.

TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 Pro modelleri Türkiye'de 1.6 litre benzinli motorla satılacak. TIGGO 7 PRO'daki motor 195 hp güç 290 Nm tork üretirken 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilecek.