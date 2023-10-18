Çinli DFSK yeniden Türkiye'de: İşte otomobillerin fiyatları Çin'in büyük otomotiv üreticilerinden biri olan DFSK Motor, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına giriş yaptı.

ensonhaber.com

Çin’in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, SHS distribütörlüğünde yeniden Türkiye pazarına adım attı ve 5 yeni model satışa çıkardı.

2003 yılında kurulan DFSK markası, global olarak bugüne kadar 5 milyondan fazla satış adedine ulaştı.

Dünyanın öncü otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu'nun bir parçası olan DFSK, 70'in üzerinde ülkeye satış yapan global bir marka olarak dikkati çekiyor.

7 üretim tesisine sahip

DSFK Motor'un Çin, Endonezya ve ABD'de olmak üzere toplam 7 üretim tesisinin yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Endonezya'da da AR-GE ile akıllı platform merkezleri bulunuyor.

SHS distribütörlüğünde Türkiye’ye giriş yapan DFSK, iki SUV ve ikisi elektrikli olan dört ayrı modelini satışa çıkardı.

Çinli üreticinin SUV modellerini C segmentinde yarışa katılan Fengon 500 ve coupe SUV Fengon 5 modelleri oluşturuyor.

Her iki model de 1.5 litrelik motora sahip. Fengon 500, 114 beygir güç üretirken, Fengon 5 modeli 148 beygir güç üretebiliyor. SUV ailesi için 7 yıl/150 bin kilometre garanti veriliyor.

Ticari araç ürün gamında ise dört farklı model yer alıyor. Bu araçlardan ikisi tek kabinli C31 ve çift kabinli C32 içten yanmalı motorlara sahip.

Elektrifikasyon sürecinin parçası olan diğer iki modelden EC31 tek kabin kamyonet, 290 kilometre menzil sağlıyor.

Van model EC35 ise 300 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor. Ticari araçlardaki garanti süresi 4 yıl/100 bin kilometre olarak belirlenmiş durumda. SUV ve ticari modelleri kapsayan 7/24 yol yardım ve kredi desteği de sağlanacak.

2024 planları

Bu yılın son çeyreğinde ülkemize 250 adet araç getirecek olan DFSK, 2024 yılı hedeflerini de açıkladı.

Çinli marka, önümüzdeki yıl Türkiye’de 40 servis noktası ve 12 bayilik kurmayı planlıyor.

Türkiye fiyatları