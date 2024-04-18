Çinli Dongfeng, Avrupa'da üretim için ülke arayışında Önümüzdeki yıllarda ülkedeki yıllık araç üretim kapasitesini yükseltmeyi amaçlayan İtalyan hükümeti, Çinli Dongfeng ile anlaşabilir.

ensonhaber.com

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Çinli Dongfeng de Avrupa'ya geliyor

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng, Avrupa'da yatırım yapmak için ülke arayışında. Ancak şu anda en baskın ülke İtalya.

Önümüzdeki yıllarda ülkedeki yıllık araç üretim kapasitesini yükseltmeyi amaçlayan İtalyan hükümetinin Dongfeng ile temas kurduğu söyleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dongfeng'in Avrupa operasyonlarından sorumlu Qian Xie, İtalya'da araç üretmenin Avrupa'nın geri kalanına yönelik iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Dongfeng ve İtalyan yetkililer arasındaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda üretim tesisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkması bekleniyor.

Geçen yıl 1.72 milyon adet satış gerçekleştiren Dongfeng'in hangi modellerini Avrupa'ya getireceği ise belirsiz.