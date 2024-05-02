Çinli Dongfeng, Cybertruck rakibi elektrikli aracını tanıttı Çinli üretici Dongfeng, Pekin Otomobil Fuarı'nda Tesla Cybertruck'tan esinlenilen elektrikli kamyonetini sergiledi.

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Geçen yıl 1.72 milyon adet satış gerçekleştiren Dongfeng, şu sıralar Avrupa'ya gelmenin planlarını yapıyor.

Dongfeng, 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Tesla Cybertruck modelinden esinlenen yeni bir elektrikli araçla karşımıza çıktı.

"2024 Concept Pickup Truck" olarak isimlendirilen konsept araç, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Cybertruck'tan daha güçlü

Dongfeng, elektrikli kamyonetinin 1305 beygire kadar güç sunabileceğini belirtiyor. Bu değer, aracın ilham aldığı Cybertruck'un CyberBeast tepe modelinden bile oldukça yüksek bir rakam.

Şirket aracın ne zaman üretime geçip piyasaya çıkacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.