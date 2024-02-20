Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, faaliyetlerini 6 ay askıya aldı HiPhi, tasarım ve teknik özelliklere odaklanarak Audi, BMW ve Mercedes-Benz'e karşı rekabet etme hedefiyle geçen yıl Avrupa'da satışa başlamıştı. Ancak şirket için işler pek de iyi gitmiyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen geçen yıl Avrupa'ya geldi.

HiPhi Z ve HiPhi X gibi özellikle genç müşteri kitlesini hedef alan elektrikli modelleriyle dikkat çeken markayı zor günler bekliyor.

Faaliyetler 6 ay duracak

Çinli elektrikli araç üreticisi HiPhi, faaliyetlerini 6 ay askıya aldı. İşçiler, pazar günü üretimin askıya alındığını ve çalışanların fabrikaya girmesinin yasaklandığını söyledi.

Konuyla ilgili bilgiler veren bir çalışan, işçilere gönderilen bir nota atıfta bulunarak, Çin'deki işçilerin ocak ayı ücretlerini bu ayın sonunda alacaklarını ve ardından 18 Şubat ile 18 Mart arasında maaşlarının yüzde 70 oranında ödeneceğini söyledi. 6 aylık süre boyunca ise çalışanlara asgari ücret ödenecek.

Elektrikli araç pazarı daralıyor

Yıllar süren hızlı büyümenin ardından, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin, tüketici talebinin azalması ve artan ticari gerilimleri nedeniyle yavaşlamaya başladı.

Bu durum, WM Motor ve güç durumdaki emlak geliştiricisi China Evergrande Group'un elektrikli bölümü de dahil olmak üzere giderek artan sayıda şirketi çöküşün eşiğine getirdi.

HiPhi gibi daha küçük oyuncular yoğun rekabetten ağır darbe alıyor ve birçoğu sektörden tamamen çıkıyor.