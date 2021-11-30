Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, 5 ülkeye daha geliyor

Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, gelecek yıl beş Avrupa ülkesinde faaliyet göstermeyi planlıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

2014’te kurulan Nio, şimdiye kadar piyasaya elektrikle işleyen araçlardan sadece SUV ve Crossover modelleri sundu.

Bu yıl ilk Avrupa macerasına ES8 modeliyle Norveç'te başlayan marka, gelecek yıl Avrupa'da genişleyecek.

"EN AZ 5 AVRUPA ÜLKESİNE GELECEK"

Nio’nun kurucusu ve CEO’su Li Bin, “Norveç’te Nio araçları ile test sürüşü yapan her dört kişiden biri aracı satın aldı. Bu, Çin’dekinden daha yüksek bir oran. Nio markası 2022’nin sonuna kadar Norveç’in dışında en az beş Avrupa pazarında daha yer alacak.” dedi.

Eylül ayındaki son üç aylık verilere göre, 24 bin 439 otomobilin anahtarını teslim eden Nio, bir önceki yılın satışlarını iki kat geçip, kendi rekorunu kırdı. Şirket, ekim-aralık döneminde yaklaşık 25 bin otomobil satmayı hedefliyor.

Nio, elektrikli otomobillere yönelik artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor. Şirket, Şanghay'ın 470 kilometre batısındaki Hefei’de yeni bir fabrika inşa ediyor.

Nio, bu ay fabrikada ekipman kurulumuna geçeceğini ve 2022’nin üçüncü çeyreğinde tam kapasite üretime başlayacağını duyurdu.

AVRUPA'DA ÜRETİM DE YAPABİLİR

Nio, Avrupa pazarında sadece satış değil aynı zamanda üretim de yapmayı da değerlendiriyor.

Nio aynı zamanda batarya değişim teknolojisine de sahip. Şirketin sahip olduğu otonom istasyonlar, müşterilerin şarjı azalan bataryalarını istasyonlarda 3 dakika içerisinde değiştirebilmesine imkan veriyor.

ŞARJ PROBLEMİ YOK

Bu istasyonlarda bir robot, birkaç dakika içinde boş aküyü alıp onun yerine bir yenisini monte edebiliyor. Bu durum, özellikle uzun yolculuklarda rahatlatıcı bir faktör olarak göze çarpıyor ve şarj dolumu için beklemek gerekmiyor.

Şirket, 2022 itibariyle Norveç'te toplam 16 batarya değişim istasyonu kurmuş olmayı hedefliyor. Aynı sistem muhtemelen diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olacak.