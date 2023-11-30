Çinli elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirildi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre elektrikli araçların ithalatında önemli değişiklikler yapılıyor. Bu değişikliklerden özellikle Çinli üreticiler etkilenecek.

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Türkiye'deki otomobil pazarının her geçen ay büyümesi, Çinli markaların da dikkatini çekmiş durumda. Özellikle 2023 yılında, birçok Çinli otomobil üreticisi Türkiye'de satış yapmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre, elektrikli araçların ithalatında önemli değişiklikler yapılacak.

Belirlenen yeni kurallar Türkiye pazarına “yeni” girecek markaları bağlarken, bu markalara satın alım öncesi ve sonrası birtakım destek zorunlulukları getiriliyor. Söz konusu kararların, özellikle Çinli üreticileri etkilemesi bekleniyor.

En az 20 yetkili servis zorunlu olacak

İlgili karara göre, Türkiye pazarına yeni gelecek markalara Türkiye’nin 7 bölgesinde TSE standartlarında en az 20 yetkili servis açma şartı getiriliyor.

Bu servisin bizzat ithalatçının kendisi tarafından kurulması gerektiği vurgulanıyor.

Buna ek olarak, Türkçe hizmet verecek en az 40 personelin bulunduğu çağrı merkezi kurma zorunluluğu getirildi.

Elektrikli araç bakım onarım personelinin yeterlilik belgesine sahip olması da şart koşuluyor.

İthalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması gerekirken batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi de şartlar arasında bulunuyor.

Halihazırda ülkemizde satışta olan 8 Çinli marka bulunuyor. Bunlar BYD, Hongqi, MG, Leap Motors, Chery, DFSK, Skywell ve Voyah.

Bu markalar arasına Türkiye’de aralık ayında satış yapacağını açıklayan Hozon Neta ve SWM eklendi. Öte yandan Chery, ülkemize elektrikli araç getirmediği için şimdilik bu kurallardan muaf durumda.