Çinli elektrikli otomobil markası Skywell, Türkiye'de araç üretecek Çinli elektrikli otomobil markası Skywell'in Türkiye'de fabrika kuracağı açıklandı. Gelecekte ülkemizde satılan Skywell otomobiller yerli üretim olacak.

ensonhaber.com

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de geçen yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından birkaç ay önce resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başlamıştı.

Skywell ülkemizde otomobil üretecek

Bloomberg HT yayınına katılarak Türkiye yatırım planını açıklayan Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, Skywell'in Türkiye'de fabrika kuracağını, araç ve batarya üretimi yapacağını söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın ülkemize olan yatırımı 1.6 milyar doları bulacak.

Skywell, Türkiye'de otomobil üretimine başlarsa Türkiye'nin ikinci elektrikli otomobil fabrikası hizmet vermeye başlamış olacak. Ayrıca ülkemizde üretilen otomobiller, Avrupa'ya ihraç edilecek.

Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş'ın açıklamasına göre süreç, henüz görüşme aşamasında.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Ulubaş, başvuru sürecinin 3 ay içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Kurulacak fabrika, Skywell araçlara ek olarak diğer elektrikli otomobiller için de batarya üretecek.