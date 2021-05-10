Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio Avrupa'ya geliyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, 2022 yılından itibaren Almanya pazarına girerek Mercedes Benz, BMW ve Audi gibi markalarla rekabet edecek.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, 2022 yılından itibaren Almanya’da da boy göstererek Mercedes Benz, BMW ve Audi gibi markalarla rekabete girişecek.

NORVEÇ'TE SATIŞLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Nio’nun kurucusu William Li, Der Spiegel dergisine verdiği röportajda gelecek yıldan itibaren Almanya’da araç ve hizmetlerini sunmaya başlayacaklarını umduğunu açıkladı. Nio, ilk Avrupa ülkesi olarak bu yıl Norveç’te satışlarına başladı.

2014’te kurulan Nio, şimdiye kadar piyasaya elektrikle işleyen araçlardan sadece SUV ve Crossover modelleri sundu.

Bu yılın başında sergilenmiş olan dört kapılı ET7 ise150 kilovat saatlik katı madde aküsüyle donanmış olacak ve böylece bin kilometreden fazla bir menzil sunabilecek.

Nio'nun bir özelliği de alıcının bu elektrikli otomobili aküsüz/pilsiz olarak satın alabilmesi. Böylece arabayı edinen, herhangi bir akü kiralayabilecek ve onu bir başkasıyla değiştirebilecek.

Bu amaçla Nio Çin’de, sayısı 200’ü aşmış olan otomatik değiştirme istasyonlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

ŞARJ PROBLEMİ YOK

Bu istasyonlarda bir robot, birkaç dakika içinde boş aküyü alıp onun yerine bir yenisini monte edebiliyor. Bu durum, özellikle uzun yolculuklarda rahatlatıcı bir faktör olarak göze çarpıyor ve şarj dolumu için beklemek gerekmiyor.