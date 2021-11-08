Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, ET5 ile Türkiye pazarına giriş yaptı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, ET5 ile Türkiye pazarına giriş yaptı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, ET5 isimli modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte otomobilin özellikleri ve Türkiye fiyatı....

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de bu yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından şimdi de resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başladı.

SKYWELL ET5 TÜRKİYE'DE

Çinli otomobil üreticisinin tamamen elektrikli modeli ET5, kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

HEDEF YIL SONUNA KADAR 100 ADET SATIŞ

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, ilk 25 adetlik siparişi araçlar henüz Türkiye’ye gelmeden aldıklarını belirtti. Ulubaş, 2021 yıl sonuna kadar hedeflerinin 100 adet satmak olduğunu açıkladı.

Önümüzdeki yıl toplamda 8 bin elektrikli otomobil satışı beklediklerini belirten Ulubaş, bunlardan 1.000’inin Skywell ET5 olmasını hedeflediklerini belirtti.

5 YENİ MODEL DAHA GELİYOR

Ulubaş, önümüzdeki 5 yıl boyunca 5 yeni elektrikli modeli de pazara sunacaklarını ifade etti.

SKYWELL ET5 TEKNİK DETAYLAR

Çinli üreticinin ülkemize gelen elektrikli otomobil modeli Skywell ET5, 150 kW’lık güç sunan bir motora sahip. Araç, bu motorla 0’dan 100’e yaklaşık 7,9 saniyede ulaşabiliyor.

Skywell ET5’in bataryası için Türkiye’de 8 yıl ve 150 bin kilometre garanti veriliyor. Ayrıca otomobilin menzili 500 km olarak açıklanmış durumda.

SKYWELL ET5 TÜRKİYE FİYATI

Üç farklı donanım seviyesiyle ülkemize gelen otomobilin satış fiyatı, 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişiyor.