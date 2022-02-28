Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'deki satışlardan memnun

SKYWELL ET5, tanıtıldığı günden bu yana Türkiye'deki elektrikli araç tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de geçen yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından birkaç ay önce resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başlamıştı.

Şubat ayı sonu itibarıyla ilk müşteri teslimatlara başladıklarını vurgulayan SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Türkiye’nin ilk D segmenti yüzde 100 elektrikli SUV’u olan modelimize farklı kesimlerden çok büyük bir ilgi var.

"4 AYDA 270 SİPARİŞ ALDIK"

Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ilk günden bu yana 4 ay gibi kısa bir sürede 270 adetlik sipariş aldık. Ankara, İzmir, İstanbul ve Kayseri gibi büyük şehirlerde SKYWELL showroom'larımızı devreye aldık.

Bu noktalarda, sıradan bir otomobil showroom’undan çok daha farklı, üst düzey bir deneyimi müşterilerimize sunarken, hem test sürüşlerimize hem de teslimatlarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

SKYWELL ET5 TEKNİK DETAYLAR

Çinli üreticinin ülkemize gelen elektrikli otomobil modeli Skywell ET5, 150 kW’lık güç sunan bir motora sahip. Araç, bu motorla 0’dan 100’e yaklaşık 7,9 saniyede ulaşabiliyor.

Skywell ET5’in bataryası için Türkiye’de 8 yıl ve 150 bin kilometre garanti veriliyor. Ayrıca otomobilin menzili 500 km olarak açıklanmış durumda.

SKYWELL ET5 TÜRKİYE FİYATI

Üç farklı donanım seviyesiyle ülkemize gelen otomobilin satış fiyatları şu şekilde: