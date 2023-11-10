Çinli elektrikli otomobil Yudo Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı! Türkiye pazarına bir Çinli elektrikli otomobil daha giriş yapıyor. 990 bin TL başlangıç fiyatına sahip olan Yudo, ocak ayından itibaren yollara çıkmaya başlayacak.

ensonhaber.com

Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözleniyor. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansıyor.

Türkiye otomotiv pazarında dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin de dahil olmasıyla Çin menşeli marka sayısı 9'a yükselmişti. Şimdi ise bir Çinli model daha ülkemizde satışa çıkacak.

Yudo, 2 yıl / 60.000 kilometre standart garanti, 5 yıl / 100.000 kilometre de batarya garantisiyle ve 990 bin TL başlangıç fiyatıyla ocak ayından itibaren satın alınabilecek.

Yudo neler sunuyor

Standart olarak gelen Elit paketinde, otomobil için planlanan tüm donanımlar sunuluyor.

Bu kapsamda listeye baktığımızda; "17 inç alaşım jant seti, tamamı LED far grubu, elektrikli ve ısıtmalı aynalar, anahtarsız giriş, elektronik park freni, arka park sensörü, adaptif hız sabitleyici, kablosuz telefon şarjı, ısıtmalı sürücü koltuğu, OTA güncelleme destekli 12,3 inçlik Amber OS işletim sistemi, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon ARM çipli Multimedia Türkçe ekran ve dijital gösterge paneli gibi zengin bir donanım listesi karşımıza çıkıyor.

Yeni model, akıllı sürüş asistanı sayesinde tek şarjla 415 km'ye kadar menzil sunarak kullanıcıların uzun yolculuklarını keyifli hale getiriyor.

LFP (Lityum-demir-fosfat) bileşeniyle şekillenen REPT BATTERO marka 41 kWh kapasitesindeki bataryanın 50Kw’lık DC hızlı şarj desteği sayesinde, yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine 45 dakikada gelebiliyor.

Yudo 3'ün kalbinde standart olarak yaklaşık 95 beygir güç (70 kW) ve 165 Nm tork üreten güçlü bir elektrik motoru yer alıyor.

Kendi sınıfı arasında en iyi performans sunan bu motor ve batarya kombinasyonu, toplamda tüm bileşenleriyle 1.310 kilogram olan otomobili maksimum 130 km/s hıza çıkarabiliyor. Modelin 0’dan 50 km/sa hıza çıkması 4.5 saniye sürüyor.