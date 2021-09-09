Çinli elektrikli otomobiller Avrupa'ya geliyor

Çinli Great Wall Motors ve elektrikli otomobil markası Ora, yeni elektrikli otomobil modellerini Avrupa pazarında satışa sunacak.

Her ne kadar elektrikli otomobil denince akıllara ilk olarak ABD'li Tesla gelse de Çinli markalar da bu pazarda oldukça iddalı.

Avrupa'ya açılmak isteyen Great Wall Motors, elektrikli otomobil markası Ora'ya ait modellerin resmi olarak Avrupa ve İngiltere'ye giriş yaptığını duyurdu.

Çinli firma, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2021 fuarında 01 Cat, 02 Cat ve 03 Cat olarak isimlendirdiği modellerini de görücüye çıkardı.





TEKNİK DETAYLAR

Ora 01 Cat ve 02 Cat modellerinde 171 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bir elektrik motoru mevcut.

Ön tekerleklere güç veren motor, 48 kWsa veya 63 kWsa kapasiteli batarya paketinden enerji alırken, tercih edilen pakete göre sırasıyla 300 km ve 400 km sürüş menzili sunuluyor.

Söz konusu modellerin 0-100 km/s hızlanmalarını 8.5 saniyede tamamladığı belirtilirken, azami hızları da 160 km/s ile sınırlandırıldı.

Ora 03 Cat ise diğer ikisinden daha büyük bir otomobil ve iki elektrik motoruna sahip. Toplamda 408 beygir güç ve 680 Nm tork üreten ve 4WD sürüş sağlayan motorlar, otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Azami hız değeri ise bu araçta 180 km/s.

Daha güçlü motorlar daha yüksek kapasiteli batarya gerektiriyor. Bu nedenle 03 Cat'te 82 kWsa batarya paketi bulunuyor. Böylelikle WLTP'ye göre 450 km sürüş menzili vadediliyor.

Tüm modellerin Avrupa fiyatları ve diğer detayları henüz belli değil. Great Wall, Ora modellerini 2022'nin başında Almanya'da satışa sunmayı hedefliyor. Ardından diğer pazarlarda da Ora markasını görmeye başlayacağız.

Kaynak: Donanımhaber